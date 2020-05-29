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Chablis spotlight: William Fèvre

Andy Howard MW tastes through a range of Chablis wines from William Fèvre, one of the biggest domaines in the appellation, finding layered, concentrated and age-worthy wines worth seeking out...
Andy Howard MW Andy Howard MW

Chablis is one of the UK and US’s most popular wines. Ask fans to name a producer from this appellation and it is likely that many will come up with the name William Fèvre. So, the Fells Annual Portfolio tasting in February provided an ideal opportunity to taste a selection of Fèvre Chablis, covering a range of quality levels and different vintages. As anticipated, there was a consistency of style here apparent from Petit Chablis to Chablis, and across Premier and Grand Cru climats.

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