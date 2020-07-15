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Top five Chablis vintages to drink now

Andy Howard MW evaluates recent tastings and identifies the best wines from five Chablis vintages worth opening and drinking at the moment...
Andy Howard MW Andy Howard MW

Chablis continues to offer a great deal to fans of white Burgundy and the Chardonnay grape. Unlike many top Côte d’Ôr whites, Chablis is widely available.

In terms of value for money, top Premier Cru vineyards sell for less than village wines from appellations such as Puligny-Montrachet and Meursault. Grand Cru Chablis repeats the trick when compared to Premier Cru wines from the leading Côte de Beaune villages. Chablis is a wine with the potential to age for many years and a style where terroir characters are encouraged to shine, with prominent oak and other winemaking influences taking a back seat.

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