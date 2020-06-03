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Off-piste Burgundy: Value alternatives

The two regional appellations of Coteaux Bourguignons and Bourgogne Passe-tout-grains and the white wine-only St-Bris take Burgundy beyond the pure Pinot Noir and Chardonnay classics for which it is famed. Michael Apstein explains what lies behind these under-the-radar styles – and why they could become the more reasonably priced face of Burgundy.
Michael Apstein Michael Apstein

Even serious fans of Burgundy may be unfamiliar with St-Bris, Coteaux Bourguignons and Bourgogne Passe-tout-grains. In a region famous for its rigid devotion to vineyard sites identified by Cistercian monks eight centuries ago, these three appellations – and the wide variety of grape varieties they allow – demonstrate Burgundy’s ability to adapt to the subtleties wrought by the passage of time.

Michael Apstein’s top off-piste Burgundy picks

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