Even serious fans of Burgundy may be unfamiliar with St-Bris, Coteaux Bourguignons and Bourgogne Passe-tout-grains. In a region famous for its rigid devotion to vineyard sites identified by Cistercian monks eight centuries ago, these three appellations – and the wide variety of grape varieties they allow – demonstrate Burgundy’s ability to adapt to the subtleties wrought by the passage of time.
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Michael Apstein’s top off-piste Burgundy picks
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