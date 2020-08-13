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PREMIUM

Regional profile: Montagny

It’s one of those no-fuss regions, positioned between the Côte de Beaune and Mâconnais, and content to busy itself specialising in Chardonnays of a reliably decent standard, and in some cases better. As price rises elsewhere across Burgundy show little sign of slowing, the whites of Montagny are offering increasingly good-value interest, says Andy Howard MW
Andy Howard MW Andy Howard MW

The southernmost appellation of Burgundy’s Côte Chalonnaise, Montagny remains an enigma. With prices of the best white Burgundy rocketing over the past few years, there is now increasing interest in wines from the Côte Chalonnaise, with many representing a great balance between quality and price. Vintages 2017 and 2018 have both been fine in the Chalonnaise, making it a serious alternative for consumers seeking out high-quality Bourgogne wines at affordable prices.

Howard’s dozen Montagny wines to try

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