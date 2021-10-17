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Investing in Burgundy: search on for next stars

With a lot of buzz around Burgundy of late, prices appear to be defying the doubters, though demand may outstrip supply for the biggest names.
Chris Mercer Chris Mercer

Prices for top-tier Burgundy wines have been rising again in 2021, apparently defying earlier suggestions that they might have peaked. More demand from wealthy buyers and a finite supply of bottles have combined to drive ‘a significant uptick in prices’ for Burgundy’s superstar wines, said Matthew O’Connell, head of investment at merchant Bordeaux Index.

Talk of blue-chip Burgundy hitting a peak in 2018 and 2019 looks to have been premature.

This article contains:

  • White Burgundy: opportunity?
  • Monitor: the latest sales activity
  • Tasted & rated for Decanter Premium
  • The Bordeaux Index view…

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