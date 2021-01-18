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PREMIUM

Burgundy 2019 en primeur: Full report plus top-scoring wines

After tasting more than 700 Burgundy en primeur samples, Charles Curtis MW says 2019 is a hedonistic vintage that will take its place alongside other exceptional recent years in Burgundy. He found many wines offered an outstanding balance of intense fruit, firm structure and supple texture and recommends seeking top-quality producers working in relatively cool spots to buy with confidence.
Charles Curtis MW

Côte d’Or whites score

4/5

Côte d’Or reds score

4.5/5

COMING SOON

Individual appellation overviews for:

Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise & Mâconnais

Individual commune overviews for:

Gevrey-Chambertin, Morey-St-Denis, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges, Pommard & Volnay, Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet & Santenay

Overview

In describing the 2019 Burgundy vintage, François Labet, proprietor of Château de la Tour in Clos de Vougeot and co-president of the BIVB, the regional wine board, said: ‘2018 was Arnold Schwarzenegger but 2019 is Maria Sharapova!’

If the 2018 wines were notable for their (albeit stylish) power and mass, the 2019s bring finesse and elegance to the equation without sacrificing concentration. The vintage takes its place alongside other exceptional recent years in Burgundy, carving out a niche for its outstanding balance of intense fruit, firm structure and supple texture.

Scroll down for Charles Curtis MW’s top-scoring Burgundy 2019 tasting notes and scores

See Charles Curtis MW’s top-scoring Burgundy 2019 tasting notes and scores

The following wines scored 98 points or above.

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Chablis 2019: Full vintage report and top-scoring wines

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