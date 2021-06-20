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Investing in Italian wine: spotlight on prospects

Interest in top-tier Italian wines for investment has risen in recent years. Will this continue? We asked some of the wine market’s leading lights.
Chris Mercer Chris Mercer

Investing in italian wine: The next rising stars?

With increasing numbers of collectors seeking opportunities from Bolgheri to Barolo, Italy has arguably been the star of the fine wine market in the past two years.

An exciting run of vintages, notably the back-to-back successes of 2015 and 2016 in Piedmont and Tuscany, has been supercharged by Italy avoiding punitive US import tariffs, which, until recently, afflicted Bordeaux and Burgundy.

Underpinning this development is collectors’ rising awareness of the value on offer.

‘The cost to purchase from a top-tier producer making wine from a respected site is significantly less in Piedmont and Tuscany than in many other wine regions,’ says Ben Aneff, managing partner at Tribeca Wine Merchants in New York. ‘It’s become close to impossible in Burgundy and Napa, for instance,’ he adds.

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