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Italian wine investment: Tuscany and Piedmont

Twenty years ago it was Bordeaux that dominated the fine wine market – and investors’ cellars. Since then, Italy’s finest wines from Tuscany and Piedmont have emerged as worthy contenders, having weathered recession and a major market correction in the process. James Button explains how the investment landscape has changed so dramatically.
James Button James Button

Considering it has one of the oldest viticultural heritages in the world, and vies for top position with France every year as the leading producer of wine by volume, interest in wine investment is a surprisingly recent phenomenon.

One reason for this is that – unlike the established secondary markets for fine Bordeaux, Burgundy, Champagne and Rhône – only two of Italy’s 20 winemaking regions produce large proportions of ‘fine wine’: Tuscany and Piedmont.

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