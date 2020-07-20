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Chianti Classico alternatives: Top Tuscany IGT wines

Chianti Classico offers much more than wines bottled under the famous DOCG. Below, Michaela Morris takes a look at some of the region's best wines labelled as IGT...
Michaela Morris Michaela Morris

The prolific region of Chianti Classico is one of the birthplaces of the so-called Super-Tuscans.

When the Chianti Classico DOC was established in 1967, allowable yields were woefully high. Sangiovese was capped at 80% with a minimum requirement of only 50%, and the inclusion of certain white grapes was compulsory. Several producers, striving for high quality, spurned the denomination and followed their own rules. The only option at the time was to label their wines as Vino di Tavola.

Top Tuscany IGT wines to try:

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