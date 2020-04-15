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Chianti Classico latest releases: Full report

Michaela Morris tastes Chianti Classico’s new releases and selects her top picks across all categories, including Riserva and Gran Selezione...
Michaela Morris Michaela Morris

Walking into Florence’s cavernous Stazione Leopolda to taste Chianti Classico’s new releases is simultaneously thrilling and overwhelming. The old train station transformed into an event space is a fitting venue for this prolific appellation. It easily holds all 200 participating producers presenting a collective total of 740 wines across all categories – annata, riserva and gran selezione – spanning vintages back to 2012.

Michaela Morris’ top scoring Chianti Classico wines

See all Chianti Classico latest release tasting notes here

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