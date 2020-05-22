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#Storiedivino tastings: New vintage releases from Italy

With the country under lockdown in response to COVID-19, innovative Italian producers took to social media channels to report on their latest wines. Aldo Fiordelli reports from the #storiedivino tastings and recommends a selection of wines to try...
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Italy has taken the COVID-19 lockdown seriously. There is no sharing of pizza, no aperitivo hour, no wine tastings. However, over the past few weeks, while almost all of us in the world have been staying safely at home, spring has awakened the vines. A smattering of snow and risk of frost on the flattest vineyards of Central-North Italy during the first days of April had winemakers worried, but bud break is now progressing very well due to mild temperatures and dry weather.

Aldo Fiordelli top Italian lockdown launches…

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