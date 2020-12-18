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Michaela Morris: My top fine wines of 2020
Michaela Morris
December 18, 2020
As 2020 went sideways, I became even more attuned to wine’s ability to transport, connect, and commemorate. Fittingly, Italy’s comforting classics dominate my top wines of the year. Nevertheless, these are peppered with off-the-beaten-path gems, including one from my home-base in Canada.
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Before virtually all travel ground to a halt in March, I had already squeezed in a trio of anteprima tastings:
and Barolo , Amarone, and Barbaresco . The latter included various vintages of Tuscany and while the parched 2017 did not enjoy the widespread success of 2015 and 2016, wines that did shine burned brightly – such as Istine’s lovely Vigna Istine from the cool reaches of Radda. Chianti Classico,
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