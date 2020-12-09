{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YmMxNDljY2VhMTE0YzE5MDY3NzI0ZjFmNzliZTQyYmQ3NjA2ODhlOGE3MmZhYjViNDQ3Y2E2OTExNGZmNzQ0OA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Decanter’s top Panel Tasting wines 2020

The top-scoring wines tasted by our expert panels in 2020 offer a great overview of the expression and quality being delivered across regions and styles. With logistics complicated by a global pandemic, it was somewhat of an achievement to make all these tastings happen - but the outcome seems to have justified the effort.
Ines Salpico Ines Salpico

Conducting our panel tastings this year was not without challenges. Logistical issues, travel restrictions and precautionary measures meant that there was much uncertainty, rejigging and rescheduling. Still, our team, judges and submitting producers stood firm and made them possible in one way or another.

Top scoring Decanter Panel Tasting wines 2020

The following wines scored 95 points and above. 

Read next:

Best Prosecco under £20 to buy this Christmas

Top Côtes du Rhône wines under £20/$25

Napa Valley Cabernet 2018: Top 10 producers and 10 wineries to watch

Latest Wine News