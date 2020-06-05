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Amarone della Valpolicella 2016: A first look

Michaela Morris reports on the 2016 Amarones, of which she says 'there is still plenty more to come'...
Michaela Morris Michaela Morris

We could all use some good news these days. For Amarone afficionados and Valpolicella producers at least, the 2016 vintage should provide plenty to revel in.

Amarone della Valpolicella 2016:

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