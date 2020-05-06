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1996 Piedmont: A retrospective

In an exclusive tasting, Michaela Morris looks back at 1996 Barolo and Barbaresco, offering a fresh perspective on Piedmont’s modern winemaking revolution...
Michaela Morris Michaela Morris

‘1996 is one of the best vintages of the last century,’ declares Fontanafredda’s winemaker Danilo Drocco. ‘The problem is that it came right before 1997.’ The latter was much hotter and its seductively flamboyant, open-knit wines initially overshadowed the more austere offerings of 1996. But it is this cooler vintage that’s lauded today and its wines have outlived most of the 1997s.

1996 Piedmont: The wines

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