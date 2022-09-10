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Domaine de la Romanée Conti 2017: eight wines revisited

A recent tasting of 2017 Domaine de la Romanée-Conti marked a changing of the guard, representing the final vintage of DRC's legendary winemaker Bernard Noblet. Charles Curtis MW was in attendance to witness a stylish swansong.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

2017 marks the last vintage of wines made by Bernard Noblet at Domaine de la Romanée-Conti, with Noblet retiring in 2018 after 40 years of service. He took the place of his father, André Noblet, who made the wines from 1946 through 1978.

He was replaced by Alexandre Bernier, who worked alongside Noblet for eight years before assuming the post.

Although the departure of the widely-loved Noblet was inevitably emotionally charged, in wine terms the moment was perhaps less of a change than the confirmation of gradual evolution – even Domaine de la Romanée-Conti must evolve over time.

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