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Burgundy’s young talent: 10 sensational producers and their wines

It pays to keep your finger firmly on Burgundy's pulse. Charles Curtis MW picks out 10 stellar names who seem destined to achieve legendary status.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

In a region as diverse and exciting as Burgundy, it is natural that wine lovers can struggle to keep up. There is a great depth of well-established, quality estates that beg one’s attention.

To truly keep ahead of the curve, however, talent-spotting the next generation is essential.

Here are 10 estates where youthful, enthusiastic winemakers are making their mark with delicious and enticing wines that bear searching out.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 wines from Burgundy’s future legends

See tasting notes and scores for 10 wines from Burgundy’s future legends

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