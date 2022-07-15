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Clos de Tart: 1947-2019 vertical tasting

Burgundy's majestic grand cru monopole of Clos de Tart is set to enter a dazzling new chapter. A remarkable vertical tasting of its wines gave Charles Curtis MW the opportunity to chart its history and assess its standing today.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

‘The Clos de Tart is a dream,’ explained Frédéric Engerer at a recent vertical tasting of its wines. Engerer is the managing director of Artémis Domaines (owner of Château Latour) which purchased Clos de Tart in 2018. As Engerer said: ‘When you own Château Latour, you need to have a very special vineyard in Burgundy. Clos de Tart was number one on the list’.

Engerer has put together a cohesive team with lightning speed and managed a staggering investment from Artemis’ principal François Pinault, turning this ancient property into one of the stars of the Côte de Nuits.

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See Charles’ tasting notes and scores for 15 special Clos de Tart wines from 1947-2019

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