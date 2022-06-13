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Understanding Echézeaux plus 16 wines worth seeking out

Charles Curtis MW takes a deep dive into the lieux-dits of Echézeaux, a grand cru of Flagey-Echézeaux, which he says, easily ranks among the most misunderstood communes of the Côte d’Or.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Flagey-Echézeaux easily ranks among the most misunderstood communes of the Côte d’Or. While many wine lovers have heard Vosne-Romanée called ‘The Pearl of the Côte’, few recognise the importance of neighbouring Flagey-Echézeaux in the equation, despite its ability to produce spectacular wines.

65% of the vineyards in Flagey are classified as grand cru, while in Vosne, only 17% of the vineyards hold that classification.

Of the remaining vines in Flagey, 16% are premier cru and 19% are village, while the proportions in Vosne are 30% and 53%, respectively. And yet, one will never see Flagey on a label since the village and premier cru-level wines are sold as Vosne-Romanée. It seems that Flagey is doing a lot of the work, and Vosne is getting all the credit.

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