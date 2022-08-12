{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZjE1YTA1MDQyNjBkOTk2ODVlOTA3N2UwMTI2NzIyMzRkODJkYTZjM2JjZGFhNzczZGQwMDcxYjhhMWVkMmZjOA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Burgundy 2021: What to expect

In a first look at the Burgundy 2021 vintage, and ahead of the annual report coming later this year, our correspondent Charles Curtis MW assesses the weather conditions throughout the growing season and shares his opinions on the region's wines following initial tastings.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Burgundian growers hesitate to share their wines with the press until they feel they are ready to show. In this report, I form some early opinions about the Burgundy 2021s.

Reports from Burgundy after the 2021 harvest were dire – and justifiably so.

Burgundy 2021 weather

After a warm, wet winter, and a cool spell, temperatures climbed sharply at the end of March, bringing on budbreak and the start of growth.

Related content

Exploring white Burgundy in three steps

Remembering Clive Coates MW, an authority on Burgundy and Bordeaux

Decanter New York Fine Wine Encounter masterclass: Charles Curtis MW’s favourite Burgundies

Latest Wine News