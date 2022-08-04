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Exploring white Burgundy in three steps

Its slopes and villages inspire respect, adoration, awe and sometimes frustration. But what’s unarguable is that Burgundy is seen as the world’s greatest territory for Chardonnay, if not white wine as a whole. Discovering its complex geography, its myriad styles and subtle expressions is likely to involve a lifetime’s passionate dedication – so where to begin such a fascinating journey?
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

White Burgundy can be many things to many people: exhilarating, exasperating, and mystifying by turns. It is likely that few of us will ever truly understand the complex topic of white Burgundy, but those who try will undoubtedly enjoy the effort.

Armed with a bit of information and advice, we can begin to explore this extensive category and find great wines at every price while avoiding disappointment.

Credit: Maggie Nelson

Scroll down to see 12 top Burgundy whites at three different price levels

1. Where to start

There are several possible entry points to the universe of white Burgundy. Regional-level Bourgogne is one of the familiar places to start. This category is the base of the quality pyramid in Burgundy (see below), and more than half of all wine produced in Burgundy bears a regional label of one type or another.

White Burgundy in three steps: 12 wines at different price points

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