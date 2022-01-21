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Best value white Burgundy 2020 en primeur to buy

After tasting 1,200 wines for his Burgundy 2020 en primeur report, Charles Curtis MW selects his top value white wines from this hot but successful vintage.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

As the hottest vintage in Burgundy since the start of the century, it’s no surprise that the wines are showing a high concentration of fruit, with high levels of tannins in the reds and richness, density and ripeness in the whites, particularly in the Côte Chalonnaise.

This was the first year for Pouilly-Fuissé’s premier crus and Charles Curtis MW found it was a resounding success, producing ripe wines that ‘retained a lively acidity’, he said.

Burgundy 2020 en primeur: Full report plus top-scoring wines

See further analysis and top-scoring wines of the following areas:

Côte de Beaune | Côte de Nuits | Mâconnais | Côte Chalonnaise

Morey-St-Denis | Meursault | Gevrey-Chambertin | Chambolle-Musigny | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée

Charles Curtis MW’s top 10 value white Burgundy 2020 wines

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