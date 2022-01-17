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Top Côte de Nuits 2020 en primeur wines

The Côte de Nuits fared well with the heat of the 2020 vintage finds Charles Curtis MW after tasting more than 1,200 samples across the region for his en primeur report.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Conditions were warm, sunny and dry throughout Burgundy in 2020, although there were differences between the Côte de Nuits and the Côte de Beaune.

According to Frédéric Weber of Bouchard Père & Fils, the latter bore the brunt of the drought conditions: ‘In general, the Côte de Beaune suffered more from the heat, while there was a bit more rain in the Côte de Nuits.’ he says.

‘2018 was a sunny year that gave average volumes but with lower acidity; 2019 was more classic, where we began picking on the 11th of September, and 2020 was the hottest of all.’

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