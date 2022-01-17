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Top Mâconnais 2020 en primeur wines

Charles Curtis MW presents a summary of the Mâconnais 2020 wines finding plenty of value if you know where to look.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

At the end of a relatively warm and sunny winter season, budbreak in the Mâconnais occurred at the end of March.

According to Audrey Braccini of Domaine J.A. Ferret, the rains at the end of April ensured that the vines were an entire month ahead of an average vintage.

This advance continued as flowering was completed in mid-May and an ample crop was set on the vines.

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