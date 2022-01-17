{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NGQ2NGRlZjc0MmY1ZjdlYmU5NzU5Nzk3NTdjNjBjM2JlYjU3NzhkYTMzMzI0MDE0MzMxYzFmNWI1NDRlMGJmMw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Top Côte de Beaune 2020 en primeur wines

After tasting more than 1,200 wines for his Burgundy 2020 en primeur report, Charles Curtis MW discovered that winemakers produced a host of delicious wines in the Côte de Beaune in 2020.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

This region suffered the most from the drought conditions, so it was necessary to manage sun exposure for the Pinot and extract colour and tannin gently; for the Chardonnay, it was essential to maintain acidity.

Scroll down for tasting notes and scores for Charles’ top-scoring Côte de Beaune 2020 wines

See tasting notes and scores for Charles Curtis MW’s top-scoring Côte de Beaune 2020 wines:

Related content:

Related content:

Burgundy 2020 en primeur: Full report plus top-scoring wines

Top 2020 Côte Chalonnaise en primeur wines

Top 2020 Côte de Nuits en primeur wines

Latest Wine News