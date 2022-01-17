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Top Meursault and Montrachet 2020 en primeur wines

Charles Curtis MW highlights where to look for the best 2020 wines from Meursault and among the Montrachets.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Among the whites, the best of the Meursault Perrières are breathtaking, and there are marvellous wines from Meursault Gouttes d’Or and Bouchères as well.

In Puligny-Montrachet, look for the Premiers Crus La Truffière, Caillerets, Folatières and Champ Gain, while in Chassagne, the Les Chaumées and La Grand Montagne were particularly good.

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