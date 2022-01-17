{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NGQ2NGRlZjc0MmY1ZjdlYmU5NzU5Nzk3NTdjNjBjM2JlYjU3NzhkYTMzMzI0MDE0MzMxYzFmNWI1NDRlMGJmMw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Top Côte Chalonnaise 2020 en primeur wines

Keep an eye on the red wines from the Côte Chalonnaise in 2020, reports Charles Curtis MW, as these will offer structure and lush fruit early on, as well as good ageing potential.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

By every measure, the Côte Chalonnaise was the region most affected by water stress, heatwave and sunburn in 2020.

The region was consistently two weeks or more in advance of the norm. The midpoint of budbreak was in March, of flowering, in May, and of veraison in July.

Scroll down for tasting notes and scores of Charles’ top-scoring Côte Chalonnaise 2020 wines

See Charles Curtis MW’s tasting notes and scores for top-scoring Côte Chalonnaise 2020 wines:

Related content:

Related content:

Burgundy 2020 en primeur: Full report plus top-scoring wines

Top 2020 Côte Mâconnais en primeur wines

Top 2020 Côte de Beaune en primeur wines

Latest Wine News