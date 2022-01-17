{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZWMwYjFhYzI3N2JlNDIwOWVjMTY3MGEwMjA5OWJmOGY1YWRlYTYyYWM0MDAzYmU3NDM4ZjVkZjBlOThlZTYyMg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Top Gevrey-Chambertin 2020 en primeur wines

A round-up of the best Gevrey-Chambertin 2020 wines with Charles Curtis MW finding that all of the nine grand crus in Gevrey produced delicious wines.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

According to Denis Bachelet in Gevrey, 2020 ‘was a vintage where the wines resembled the Rhône more than Burgundy’.

He notes that his yield was 35-40% below an average harvest.

Scroll down for tasting notes and scores for Charles’ top-scoring Gevrey-Chambertin 2020 wines

See tasting notes and scores for Charles Curtis MW’s top-scoring Gevrey-Chambertin 2020 wines:

Related content:

Related content:

Burgundy 2020 en primeur: Full report plus top-scoring wines

Top 2020 Côte Mâconnais en primeur wines

Top 2020 Côte de Nuits en primeur wines

Latest Wine News