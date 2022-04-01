{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Nzc2MDkwMzMyNjhlNDQwMmI3YzliM2Y3MjNhMTVhMDE0Y2I3NDZmOWNkMTcyMWMxMDEyYTI4OGI1MjhjOTQxYw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Investing in Burgundy: Elite names in high demand

Tightening allocations do nothing to slow trading in blue-chips, but collectors are pulling corks to enjoy top wines, too.
Chris Mercer Chris Mercer

Global demand for top Burgundy wines has continued to be strong, with wealthy collectors buying to drink as well as to invest, say merchants. UK-based Goedhuis & Co told Decanter that its Burgundy en primeur sales hit a new high during the recent 2020-vintage campaign.

White wines were particularly in demand as savvy buyers anticipated shortages in the 2021 vintage, due to adverse weather conditions.

Bordeaux Index

Related content

Investing in Bordeaux wine: time to buy?
Investing in Burgundy: search on for next stars
Investing in Italian wine: spotlight on prospects
Bordeaux wine investment: 20 years of market hits and misses

Latest Wine News