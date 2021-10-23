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Investing in Bordeaux wine: time to buy?

Other regions may have been making headlines, but some classic wines from Bordeaux are looking perhaps surprisingly attractive to collectors.
Chris Mercer Chris Mercer

Fine wine buyers have been coming back to Bordeaux and experts suggest pricing on some top vintages may offer opportunities. While other regions may have grabbed the fine wine market spotlight, Bordeaux has been quietly putting a run together in the past 12 months.

‘On the secondary market, Burgundy is still flavour of the month, but we do see more people coming back to Bordeaux and prices are correspondingly increasing,’ said Jamie Ritchie, worldwide head of wine at Sotheby’s.

The Liv-ex Fine Wine 50 index, which tracks the first growths exclusively, rose by 11% in the year to 31 July. But it’s not just first growths. Château Palmer has been a top performer on the Fine & Rare [price] Index at auction house Acker so far this year.

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