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Decanter New York Fine Wine Encounter masterclass: Charles Curtis MW’s favourite Burgundies

At the recent Decanter Fine Wine Encounter in New York, Charles Curtis MW guided attendees through a selection of his most treasured wines of the Côte d'Or; a highly personal tasting which featured some of today’s most compelling Burgundy wines.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

The title begs the question: ‘What, only twelve’? In response, I can only ask your indulgence. The choice of title was a bit of a trope – my intention was to present an idiosyncratic tour of Burgundy that would highlight a variety of styles across different vintages.

To present it as a tour or survey might demand a slightly more exhaustive treatment, and thus for the sake of brevity I subject you to my whim. I take full responsibility for the selection; I can but hope that you are pleased.

Scroll down to see tasting notes and scores for the 12 wines in the Burgundy masterclass

Gevrey-Chambertin

Domaine Bruno Clair

See tasting notes and scores for 12 of Charles’ favourite Burgundy wines

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