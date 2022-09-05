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Domaine Ponsot: 150th anniversary vertical tasting

One of Burgundy's most revered properties, Domaine Ponsot celebrated its 150th birthday in style. Charles Curtis MW was on the guestlist for a spectacular tasting which showcased wines from two remarkable sites: Clos de la Roche Grand Cru and Clos des Monts Luisants Premier Cru.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Burgundy’s Clos de la Roche Grand Cru is literally legendary: a local tale mentioned by author Jacky Rigaux (among others) would have it that the ‘Roche’ in Clos de la Roche was a dolmen used as a sacrificial altar by Celtic Druids in pre-Roman times.

Rose-Marie Ponsot, however, suggests a less alarming possibility: ‘What is clear is that we find in the Clos de la Roche large pieces of stone that have detached from the bedrock,’ she says.

Scroll down to see Charles Curtis MW’s tasting notes and scores for 34 Domaine Ponsot wines

See Charles Curtis MW’s tasting notes and scores for 34 Domaine Ponsot wines

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