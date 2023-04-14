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Discovering Domaine Chanson’s Beaune Premier Crus

At a recent tasting in London hosted by Burgundy's renowned Domaine Chanson, Andy Howard MW enjoyed a snapshot of two polar opposite recent vintages, and some gracefully maturing older wines.
Andy Howard MW Andy Howard MW

With 25 hectares (ha) of premier cru vineyards in the Beaune appellation, Domaine Chanson (created in 1750) is one of the leading producers in this oft overlooked AP. In total, Chanson owns 45ha of premier and grand cru vineyards in the Côte de Beaune, ranging from vineyards in Corton in the north to Santenay in the south.

Domaine Chanson is centred around the formidable historical fortress, Le Bastion de l’Oratoire, which is built into the defensive walls of Beaune.

Scroll down to see tasting notes and scores for eight Domaine Chanson wines

Originally commissioned by Louis XI and built between 1519-1524, the tower has walls up to eight metres thick and has been part of the Chanson operation since the French Revolution. Today, the four floors of the Bastion Chanson are designed for wine ageing – three floors for red and one for white wines.

See Andy Howard MW’s notes and scores for eight Domaine Chanson wines:

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