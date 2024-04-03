{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NjljMWQ4YjQzOWYwYzY0ZDM3YjQ5NGQ2Y2Q0NTIzNDhhMTAwNjlkM2ZjNzgyZWI0YjU2Yzg3N2U5OGQ4NDc2Yg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Mercurey: A regional profile of this hidden corner of Burgundy

Charles Curtis MW shines a light on Mercurey; an often unheralded Burgundy appellation which regularly punches above its weight in terms of quality and value.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

According to local legend, Napoleon stopped in the village of Mercurey as he returned from exile on the island of Elba. Quenching his thirst with the local wine, he is said to have exclaimed: ‘This Mercurey is excellent, its colour reminds me of the ribbon of the Légion d’honneur, and the bouquet of heady aroma of victory.’

However, just as Napoleon’s return from Elba was short-lived, the fame of Mercurey was also soon eclipsed, and today the wines are less well-known, to the detriment of all who love firm, ageable Burgundy that won’t break the bank.

Scroll down to see tasting notes and scores for 20 Mercurey recommendations from Charles Curtis MW

See notes and scores for 20 Mercurey recommendations from Charles Curtis MW

Related articles

Domaine Parent: A benchmark Pommard domaine

French police arrest man for stealing 7,000 Burgundy wines – report

Top northern Côte de Beaune 2022 wines en primeur

Latest Wine News