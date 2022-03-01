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Irancy: regional profile plus 20 wines to try

Michael Apstein visits the small, fairly unknown Irancy appellation where quality is on the rise, discovering some excellent and reasonably priced wines that offer great value alternatives to those from more famous red Burgundy communes.
Michael Apstein Michael Apstein

Not familiar with Irancy? Well, you’re not alone. Even though it carries a Burgundy village appellation—high praise, since less than half of Burgundy wines do—more than a few residents of Beaune, to whom I spoke last autumn, could not identify it.

In addition to its off-the-beaten track location near Chablis, regulations allow growers to include up to 10% of César, a near-forgotten red grape, in the blend.

Local lore has it that the Roman legions of Julius Caesar planted César millennia ago. Though DNA analysis of the grape has disproved that myth, the name remains.

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See Michael Apstein’s tasting notes and scores for 20 top Irancy wines to seek out:

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