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Best value Burgundy 2023 wines en primeur
Charles Curtis MW
Charles Curtis MW’s top 10 producers that offer great value in 2023
Whites:
- Domaine Alvina Pernot, Côte de Beaune
- Domaine Belleville, Côte Chalonnaise
- Domaine Pierre Boisson, Côte de Beaune
- Domaine Saumaize-Michelin, Mâconnais
- Maison Verget, Mâconnais
Reds:
- Domaine Bruno Clair, Côte de Nuits
- Domaine Claude Changarnier, Côte de Beaune
- Domaine Jessiaume, Côte de Beaune
- Domaine Meix Foulot, Côte Chalonnaise
- Maison Michel Naddef, Côte de Nuits
Scroll down for Charles Curtis MW’s top 15 value Burgundy wines in 2023
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COMING SOON
Score table listing Charles Curtis MW’s top Burgundy 2023 wines all scoring 94 points or above
Further analysis and top-scoring wines of the following areas:
Morey-St-Denis | Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges | Chassagne & Puligny-Montrachet
The 15 top value wines of Burgundy 2023:
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