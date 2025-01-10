{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NTFkMzVjYmYyMTFjNjYyODQzMmY1NGU0YWRmMzUxOGNiY2QwMTA4OWIxYTlkZWY3MjFhYTUwNzMxYWQzZjI5MA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Best value Burgundy 2023 wines en primeur

Charles Curtis MW highlights 15 wines that offer great value in Burgundy in 2023, and 10 up-and-coming producers to keep an eye on.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Charles Curtis MW’s top 10 producers that offer great value in 2023

Whites:

  • Domaine Alvina Pernot, Côte de Beaune
  • Domaine Belleville, Côte Chalonnaise
  • Domaine Pierre Boisson, Côte de Beaune
  • Domaine Saumaize-Michelin, Mâconnais
  • Maison Verget, Mâconnais

Reds:

  • Domaine Bruno Clair, Côte de Nuits
  • Domaine Claude Changarnier, Côte de Beaune
  • Domaine Jessiaume, Côte de Beaune
  • Domaine Meix Foulot, Côte Chalonnaise
  • Maison Michel Naddef, Côte de Nuits

Scroll down for Charles Curtis MW’s top 15 value Burgundy wines in 2023

COMING SOON

Score table listing Charles Curtis MW’s top Burgundy 2023 wines all scoring 94 points or above

Further analysis and top-scoring wines of the following areas:

Morey-St-Denis | Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges | Chassagne & Puligny-Montrachet

The 15 top value wines of Burgundy 2023:

Related articles

Burgundy 2022 en primeur: Full report plus top-scoring wines

Chablis 2023: Vintage report & best of the new wines

Collector’s Guide: White Burgundy

Latest Wine News