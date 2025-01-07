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PREMIUM

Top Morey-St-Denis 2023 wines en primeur

Charles Curtis MW on the best Morey-St-Denis 2023 wines and why yield control in the vineyard brought the biggest rewards.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Top producers in 2023:

  • Domaine des Lambrays
  • Domaine Hubert Lignier
  • Domaine Ponsot
  • Clos de Tart
  • Cécile Tremblay

Scroll down for Charles Curtis MW’s 20 top-scoring Morey-St-Denis 2023 wines

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Score table listing Charles Curtis MW’s top Burgundy 2023 wines all scoring 94 points or above

Further analysis and top-scoring wines of the following areas:

Morey-St-Denis | Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard & Volnay | Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges | Chassagne & Puligny-Montrachet | Best value

Top-scoring Morey-St-Denis 2023 wines:

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