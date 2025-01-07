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Top Morey-St-Denis 2023 wines en primeur
Top producers in 2023:
- Domaine des Lambrays
- Domaine Hubert Lignier
- Domaine Ponsot
- Clos de Tart
- Cécile Tremblay
Scroll down for Charles Curtis MW’s 20 top-scoring Morey-St-Denis 2023 wines
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COMING SOON
Score table listing Charles Curtis MW’s top Burgundy 2023 wines all scoring 94 points or above
Further analysis and top-scoring wines of the following areas:
Morey-St-Denis | Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard & Volnay | Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges | Chassagne & Puligny-Montrachet | Best value
Top-scoring Morey-St-Denis 2023 wines:
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