{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZjU0NzRlOWU5ODQ4YzRhOWI2NjI4Y2E5YjJjMDhlMzdjZjRkNGE1MDM1MmFmZTc0NjQ2OTFkOWY3YmE1ZDdkZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Clos de la Roche: A Burgundian grand cru for those in the know

Charles Curtis MW explores the history, producers and wines of an under-celebrated grand cru, which will more than reward any wine lover willing to take some time to understand it.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Clos de la Roche is the largest grand cru in the Côte de Nuits’ Morey-St-Denis, producing sumptuous and ageworthy wines that easily last 50 years in the cellar.

Despite its enviable location and undisputed quality, Clos de la Roche sometimes lacks the star power of the grands crus of Gevrey-Chambertin to the north or Chambolle-Musigny to the south.

With more than 20 proprietors, Clos de la Roche doesn’t have the cohesive, consistent image of Morey monopole Clos de Tart, or near-monopole Clos des Lambrays.

But for the astute wine lover who takes the time to understand this vineyard, there are some wonderful wines to discover.

Scroll down for Charles Curtis MW’s top Clos de la Roche grand cru wines

Charles Curtis MW’s top Clos de la Roche Grand Cru wines

Wines are listed by producer then score.

Related articles

Burgundy 2023: What to expect from a rollercoaster vintage

Domaine François Raveneau: Taking the pulse of Chablis’ greatest wine

White Burgundy 2022: Three domaines with wines worth waiting for

Latest Wine News