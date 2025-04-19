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Red to white: Piedmont’s shifting focus

Piedmont’s impressive range of white grape varieties has quietly been taking vineyard share from the better-known reds.
David Way David Way

In 2015, top Piedmontese winery Gaja purchased 30ha at 650m in Trezzo Tinella, planting vines and building a new 250,000-bottle winery principally to vinify white grape varieties grown in the new vineyards.

While the new facility is only a 15-minute drive from Gaja’s 19th-century winery in the village of Barbaresco, the vineyards here can be as much as 4°C cooler.

Although the initiative is a response to the warming climate, it also represents a huge investment in the future of Piedmont’s white wines.

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Piedmont’s white wines

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