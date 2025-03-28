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Barolo 2021: Top value picks
Michaela Morris
March 28, 2025
The 2021 Barolo vintage has arrived, and it’s making waves. Tastings reveal a vintage of striking character, ripe fruit, and formidable structure, hinting at impressive longevity. But some wines miss the mark, highlighting the vintage’s nuanced complexity.
Certain communes shine, while others deliver mixed results. And while t he 2021 vintage offers charismatic, ageable Barolos, high prices for the most in-demand bottles can be a challenge.
Below, we’ve pinpointed 10 outstanding bottlings that deliver remarkable character without the premium price tag.
Michaela Morris’ 10 top Barolo 2021 value picks below
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