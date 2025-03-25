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Barolo Riserva 2019: Morris’ 25 top picks

Read Michaela Morris' verdict on the Barolo Riservas from the 2019 vintage, with her 25 top recommendations and a guide to which wines to drink when.
Michaela Morris Michaela Morris

The ‘classic’ 2019 Barolo vintage yielded exciting annata wines, and now the Riserva bottlings are under scrutiny with their release this year.

This report delves into the vintage’s unique profile, examining how its structure translates at the Riserva level. Discover which producers and vineyards have harnessed these characteristics to create wines of exceptional quality and longevity.

Explore the nuanced differences between annata and Riserva bottlings, and gain insight into the ageing potential of specific selections.

In this article:

  • An assessment of the Barolo Riserva 2019 bottlings.
  • The impact of vintage on Riserva expression.
  • What Barolo Riserva 2019 to drink when
  • Barolo Riserva 2019: 25 recommendations

Scroll down for Michaela’s pick of the 2019 Barolo Riservas

Barolo Riserva 2019: Michaela’s 25 recommendations

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