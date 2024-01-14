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Piedmont’s up-and-comers plus the 10 bottles to seek out

In a region of such prestige, starting up as a new producer comes with some daunting challenges. But these 10 enterprising estates are showing the way with their fresh insights, enthusiastic energies and love for the region.
Michaela Morris Michaela Morris

Italian wine is famously steeped in tradition, with estates proudly touting generations of history. In the country’s northwest, the revered region of Piedmont has its share of century-old wineries, however the second half of the last century was significant in shaping the landscape of today. During this period, families transitioned from grape-growing to winemaking, establishing new commercial entities – mostly small to medium in size.

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‘At present, most of the wine companies in Piedmont are still in the hands of the generation born in the 1960s,’ says Sandro Minella on behalf of I Vini del Piemonte, a producer-led marketing consortium for the region. Nevertheless, he notes a generational shift. You see this in the 20- and 30-year-olds now running their family’s estates. They have a certain advantage, being born into such a legacy.

Piedmont up-and-comers: 10 wines to try

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