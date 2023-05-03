{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MWU5MDhhYTFjOTg3ODM5MjhkOWM2MzVkNzljY2UzY2MyZjJiNzhkNWNmOThlMzk0Zjc3NzBkNWVlNmZiYmRhOA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Gavi: The names to know and 10 wines to try

Location and geography make Gavi a haven for characteristically crisp, dry and minerally whites, perfect for summer drinking, be they young or bottle-aged Riservas.
Alessandra Piubello Alessandra Piubello

Our story begins in the southeastern strip of Piedmont that borders the province of Genoa in Liguria: this is Gavi wine country.

The old Salt Route passed through here, following the Via Postumia Roman road on its way up to Pavia and ultimately the country’s far northeast; and in the 12th century, the small town of Gavi became a crucial defensive outpost for the Genoese, as evidenced by its imposing fortress.

Here, a unique encounter takes place: the wind from the Ligurian sea, about 30km to the south, blows up to the snow-capped Apennines, caressing villages, castles and hills, woods and vineyards on its way and blessing the air with a special light.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 brilliant Gavi wines

See notes and scores for 10 of Gavi’s very best wines

Related articles

Italy’s finest white wines: 20 top bottles, region by region

New Chianti Classico releases 2023: Top recommendations & best-value picks

Winemaking partnerships of Italy & America plus six wines to try

Latest Wine News