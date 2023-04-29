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Winemaking partnerships of Italy & America plus six wines to try

The history runs deep and personal between the west coast winelands of America and the great, long-established wine dynasties of Italy, as perfectly shown in the fascinating stories of these three significant partnerships.
J'Nai Gaither J'Nai Gaither

Italy’s great wines are some of the most coveted in the world, and with good reason: they have incredible heritage and pedigree, are often capable of ageing for decades, and, above all else, they’re delicious.

Italian immigrants were largely responsible for the modern-day California and Washington wine industries, many of them bringing Old World winemaking techniques to the ‘New World’, as well as introducing Italian varieties to the American viticultural landscape.

This connection between the old and the new would serve as the beginning of an enduring, centuries-long collaboration – one that would bring American sensibilities to Italian wine brands, and Italian quality and heritage to American wineries.

That cross-cultural exchange is what we see here, in three wine labels that marry both Italian and American traditions. In one case, quite literally.

Scroll down for tasting notes and scores of six wines from Italian & American partnerships

Italian & American wine partnerships: six wines to try

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