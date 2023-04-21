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Kiona Vineyards: Foundation and future on Washington’s Red Mountain

Kiona Vineyards, the family-owned and operated winery which founded Washington State's Red Mountain AVA more than 50 years ago, is focused on the future under third generation brothers JJ and Tyler Williams.
Shana Clarke Shana Clarke

Kiona Vineyards is the pioneering winery of Washington State’s Red Mountain AVA, today in the hands of the third-generation – brothers JJ and Tyler Williams.

The siblings’ grandfather, John Williams, bought land on the mountain 51 years ago, in 1972, with the first 4ha vineyard planted in 1975.

With Tyler taking over as winemaker from his father Scott in 2019, and older brother JJ having worked on the business side since 2009, Kiona now has more than 113ha, growing grapes for 60 wineries, as well as making its own estate wines.

Scroll down for tasting notes and scores of six Red Mountain wines from Kiona Vineyards

Kiona Vineyards: six Red Mountain wines to try

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