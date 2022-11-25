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Washington’s Red Mountain: 2022 harvest report and 10 wines to try

As the 2022 harvest wrapped up in Washington State, Decanter's US editor Clive Pursehouse walked the busy vineyards of Red Mountain AVA and spoke to some of the state's experienced winemakers and vineyard experts on the year that was.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

Vine rows were abuzz with activity on an October morning. Vineyard teams picked perfectly ripe fruit in a late warm spell, almost bemused at their unlikely good fortune. The quality of wine grapes across the state and here on Red Mountain was uniformly superb, and there was no sacrificing quantity as yields were also quite high. Wildfire smoke, of concern on the West Coast these last few years, was not at all a factor.

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‘After a crazy year, we’re just really pleased to get to this point. Because, honestly, we didn’t know,’ says Chris Upchurch of Red Mountain’s Upchurch Vineyards.

Upchurch has made wine from this special part of Washington state for over 30 years. His sentiment on this unpredictable yet seemingly perfect 2022 vintage is one that you’ll hear echoed along the south-facing vineyards of Red Mountain and throughout Washington State.

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