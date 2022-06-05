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Washington’s Woodinville wineries – and top bottles to buy

Woodinville is Washington's top wine destination with more than two million visitors a year thanks to its prime location just a short drive from Seattle. The small region might not grow grapes, but it does have more than 130 wineries – Brooke Herron visits a few leading names and recommends eight wines to try.
Brooke Herron Brooke Herron

While Woodinville, Washington may not be a grape-growing region, it has become the state’s top wine country destination.

Incorporated in 1992, Woodinville has a population of just under 15,000 yet welcomes more than two million visitors a year. Walla Walla, Washington’s premier wine-growing region, sees about 700,000.

Much of its success can be attributed to its accessibility to Seattle and nearby Bellevue, where more than half of the population of Washington State resides.

Scroll down for tasting notes and scores of eight wines to try from Woodinville wineries

Woodinville, Washington: eight wines to try

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