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PREMIUM

Washington 2018 reds: vintage overview and top-scoring wines

The 2018 vintage in Washington State produced exceptional reds of real finesse with good mid-palate richness and flavour density. Following an extensive tasting of 100 wines, Dr Owen Bargreen reviews this successful vintage and picks out his top-scoring bottles to try.
Dr Owen Bargreen Dr Owen Bargreen

Washington 2018 red wines overall score

5/5

A highly memorable year, the 2018 vintage was an unabashed success for Washington red wines.

Many Washington State winemakers consider 2018 to be one of the most captivating vintages in the past two decades — if not the best.

Scroll down for the top-scoring Washington 2018 red wines

Unlike 2017, 2018 did not see impact from fires; additionally 2018 was warm without being excessively so, which plagued some red wines made in 2015 and 2016.

The top 2018 red wine bottlings display remarkable poise, texture, flavour density and richness which span all Washington State AVAs.

COMING SOON

Washington 2018 red wines – Individual analysis by AVA:

Columbia Valley | Horse Heaven Hills | Red Mountain | Walla Walla Valley | Yakima Valley

Plus: Top-value Washington 2018 reds – the best to buy

A brief look at the AVAs

Each Washington State AVA showcases its distinct style in 2018.

Washington 2018 red wines: the top-scorers

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