{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ODFmYjZkNTQzOTA4ZWI4MDAwZGNhNGUxZTJiZjc0M2EwN2RmYzhkOGY1YzE3MDI3Y2RlNDJiOWNhYWU2YWI0Nw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Best value Brunello di Montalcino 2020: 10 to buy

Michaela Morris suggests seeking out familiar names and entry-level labels for maximum bang-for-your-buck. See her recommendations below.
Michaela Morris Michaela Morris

When it comes to a distinguished wine like Brunello di Montalcino, value is a relative concept. The challenge in 2020 is finding less expensive examples that deliver the structure and complexity the denomination implies.

As a reminder, value doesn’t simply mean the cheapest price. In this vintage, shelling out just a little bit more might result in a substantial increase in bang-for-your-buck.

Notes and scores for Michaela’s best value Brunello di Montalcino 2020 below

The best value Brunello di Montalcino 2020

Related articles

Brunello di Montalcino 2020: Vintage report and 20 top picks

Best value Burgundy 2023 wines en primeur

Wines of the Year 2024: Italy

Latest Wine News