{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YmYwN2JiMjBmNmE1MGZiZTFmOGQxNTE0YzcxZjIyNGM3NWQwOGQ0NTdmYjk5N2YxZjc2MmJiZTI2YjdiNzg2OQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

White Burgundy 2022: Three domaines with wines worth waiting for

When it comes to premium white Burgundy, good things come to those who wait, says our regional correspondent Charles Curtis MW, who tastes the 2022 releases from three of the best white Burgundy estates.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Burgundy’s annual en primeur season in London, which takes place in January, is both a blessing and a curse. It organises the market and makes it possible for many Burgundy lovers to taste the new vintage, but it can also mean that some wines are assessed prematurely.

Although simple regional Bourgogne blanc and rouge and some village-level wines are delicious at this stage, often the more complex wines are not yet ready or available to taste.

This spring, I caught up with three key producers of long-aged white Burgundies to taste their 2022 wines, which weren’t shown at the en primeur tastings in January, and therefore didn’t make it into our Burgundy 2022 en primeur report.

Scroll down for tasting notes and scores of top 2022 white wines from Burgundy

2022 whites from three top Burgundy domaines:

Related articles

Volnay’s new generation takes the reins

Domaine de Courcel: Producer profile and 10 wines tasted

Artémis Domaines attracts spotlight over Burgundy plans

Latest Wine News